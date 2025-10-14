Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Žalgirisom u meču četrvrtog kola Evrolige. 

Iako nije baš sjajno počelo za crveno-bele, oni su krajem druge deonice uspeli da preokrenu i stečenu prednost održavaju do kraja meča.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteKošarka"IMA JOŠ GORIVA U REZERVOARU" Neumorni Bonga poslao moćnu poruku: 10 ili 30 minuta, to je trenerova odluku, odmor mi ne treba!
Isak Bonga KK Partizan
KošarkaODLIČNA VEST ZA PARTIZAN PRED REAL! Grobari možda dočekaju evroligaški debi novog pojačanja već u Madridu!
Mika Murinen
KošarkaŽALGIRIS PRED ZVEZDU PLAŠI FAKTOR ZVANI SAŠA OBRADOVIĆ! Promena trenera na Malom Kalemegdanu zbunila Litvance
Saša Obradović na treningu pred Žalgiris
EvroligaPROVOKACIJE U BEOGRADU? Trener Žalgirisa otkrio kako njegova ekipa mora da reaguje protiv Zvezde, pa komentarisao smenu Sferopulosa
Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Olimpije

"IGRAČI NISU VEROVALI PIKSIJU I NJEGOVOM AUTORITETU!" Bjelinić objašnajva zašto je srpski fudbal spao na najniže grane- ove osobine mora da poseduje selektor Izvor: Kurir televizija