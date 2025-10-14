Navijači zadovoljni pobedom svog tima - imaju i novog "ljubimca".
Košarka
MREŽE GORE POSLE NOVE POBEDE ZVEZDE! Delije imaju novog ljubimca: Istetoviraću ga!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Žalgirisom u meču četrvrtog kola Evrolige.
Iako nije baš sjajno počelo za crveno-bele, oni su krajem druge deonice uspeli da preokrenu i stečenu prednost održavaju do kraja meča.
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši