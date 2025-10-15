Slušaj vest

Košarkaši Partitzana igraju protiv Reala iz Madrida meč četvrtog kola Evrolige 2025/2026.

Ovaj duel na prorgramu je od 20.45 časova, a možete ga gledati na kanalu Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Ovaj susret igra se u Španiji, gde će Partizan u okviru duplog kola, igrati i protiv Baskonije u petak, a prema svetskim kladionicama, Real Madrid je favorit protiv srpske ekipe.

Kvota na trijumf domaće ekipe, kreće se oko 1,30, dok je koeficijent za slavlje Partizana procenjen na oko 4,10.

Imaće tako crno-beli priliku da još jednom iznenade favorizovanog protivnika, a da to mogu, itekako su pokazali u prethonim evroligaškim sezonama.