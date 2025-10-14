Slušaj vest

Valensija je objavila da neće prodavati ulaznice za duel Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva, koji je zakazan za sredu.

"Valensija je iscrpela sve moguće opcije kako bi vlasnicima sezonskih karata omogućila prisustvo sutrašnjoj utakmici Evrolige u "Roig areni". Međutim, imajući u vidu postojeće rizike i preporuke bezbednosnih službi i vladine delegacije, klub je dužan da stavi bezbednost navijača i zaposlenih na prvo mesto, zbog čega je odlučeno da se meč odigra bez publike", navodi se u saopštenju kluba.

Klub je dodao da razume da "u sadašnjem kontekstu nijedna odluka ne može zadovoljiti sve", ali smatra da je "u ovom slučaju ispravno staviti bezbednost svih iznad svega".

U Evrokupu, katalonskia Manresa će takođe igrati bez prisustva publike protiv Hapoela iz Jerusalima u sredu, dok će Gran Kanarija svoj meč Lige šampiona protiv izraelskog Bnei Herclije odigrati u utorak "iza zatvorenih vrata".

Pro-palestinski protesti su prošlog meseca ozbiljno poremetili biciklističku trku Vueltu, kada su pojedine etape bile prekinute ili skraćene, dok završna etapa u Madridu nije mogla biti održana zbog protesta protiv prisustva izraelskog tima na takmičenju.

(Beta)