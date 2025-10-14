Slušaj vest

Nova sezona je počela, a KK Partizan i KK Crvena zvezda, još uvek tragaju za novim akvizicijama.

Zvezda, usled povreda i deficita na bekovskim pozicijama i pod košem, mora da kroji novi tim pod dirigentskom palicom Saše Obradovića, naslednika Janisa Sferopulosa na Malom Kalemegdanu.

Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Sa druge stane Partizan ima skoro pa gotov tim, a da bi zaokružili roster, crno-beli tragaju za centrom - koji bi podelio minute sa Tajrikom Džonsom u nastavku sezone.

Nedavno se pojavila i informacija da Partizan prati situaciju oko Dante Egzuma, pošto je australijski košarkaš na "ledu" u Mevsima.

Željko Obradović Foto: Starsport

U međuvremenu, "Basket news" je objaviio listu od pet košarkaša koji bi uskoro moglo biti "katovani" u NBA ligi, a među njima je i centar Čarls Besi, letošnja želja crno-belih.

Lista NBA košarkaša koji bi mogli u Partizan ili Crvenu zvezdu

Dante Egzum
Čarls Besi
Kilijan Hejs
Terens Dejvis
Gerison Metjuz

Uskoro se očekuje i konačan "kat" u NBA ligi koja startuje 31. oktobra i tada možemo očekivati nova imena u taboru večitih rivala.

Ne propustiteEvroligaPOZNATO KO SUDI MEČ REAL MADRIDA I PARTIZANA: Evroliga odredila arbitre!
KK Partizan
EvroligaGDE BAŠ SAD? Loša vest za Partizan pred Real Madrid!
Karlik Džons i Sterling Braun
FudbalUMRO LEGENDARNI IGRAČ CRVENO-BELIH: Vest o smrti čuvenog fudbalera potvrdila njegova ćerka
1652785-profimedia0342353573-edit.jpg
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ ĆE BITI NOVI SELEKTOR SRBIJE? Evo kada napušta Crvenu zvezdu i preuzima "orlove" - legenda kluba sa Marakane zatresla javnost!
Vladan Milojević

BONUS VIDEO:

Partizan, Efes, koreografija Izvor: Kurir