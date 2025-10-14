Slušaj vest

Nova sezona je počela, a KK Partizan i KK Crvena zvezda, još uvek tragaju za novim akvizicijama.

Zvezda, usled povreda i deficita na bekovskim pozicijama i pod košem, mora da kroji novi tim pod dirigentskom palicom Saše Obradovića, naslednika Janisa Sferopulosa na Malom Kalemegdanu.

Sa druge stane Partizan ima skoro pa gotov tim, a da bi zaokružili roster, crno-beli tragaju za centrom - koji bi podelio minute sa Tajrikom Džonsom u nastavku sezone.

Nedavno se pojavila i informacija da Partizan prati situaciju oko Dante Egzuma, pošto je australijski košarkaš na "ledu" u Mevsima.

U međuvremenu, "Basket news" je objaviio listu od pet košarkaša koji bi uskoro moglo biti "katovani" u NBA ligi, a među njima je i centar Čarls Besi, letošnja želja crno-belih.

Lista NBA košarkaša koji bi mogli u Partizan ili Crvenu zvezdu

Dante Egzum

Čarls Besi

Kilijan Hejs

Terens Dejvis

Gerison Metjuz

Uskoro se očekuje i konačan "kat" u NBA ligi koja startuje 31. oktobra i tada možemo očekivati nova imena u taboru večitih rivala.

