DANTE EKSUM, ČARLS BESI, KILIIJAN HEJS ILI NEKO DRUGI: Ko će u Partizan, a ko u Crvenu zvezdu? Otkrivena imena!
Nova sezona je počela, a KK Partizan i KK Crvena zvezda, još uvek tragaju za novim akvizicijama.
Zvezda, usled povreda i deficita na bekovskim pozicijama i pod košem, mora da kroji novi tim pod dirigentskom palicom Saše Obradovića, naslednika Janisa Sferopulosa na Malom Kalemegdanu.
Sa druge stane Partizan ima skoro pa gotov tim, a da bi zaokružili roster, crno-beli tragaju za centrom - koji bi podelio minute sa Tajrikom Džonsom u nastavku sezone.
Nedavno se pojavila i informacija da Partizan prati situaciju oko Dante Egzuma, pošto je australijski košarkaš na "ledu" u Mevsima.
U međuvremenu, "Basket news" je objaviio listu od pet košarkaša koji bi uskoro moglo biti "katovani" u NBA ligi, a među njima je i centar Čarls Besi, letošnja želja crno-belih.
Lista NBA košarkaša koji bi mogli u Partizan ili Crvenu zvezdu
Dante Egzum
Čarls Besi
Kilijan Hejs
Terens Dejvis
Gerison Metjuz
Uskoro se očekuje i konačan "kat" u NBA ligi koja startuje 31. oktobra i tada možemo očekivati nova imena u taboru večitih rivala.
