"Imali smo priliku da gledamo utakmicu španskog prvenstva gde su igrali baš Baskonija i Real. Prvo imamo meč protiv Real Madrida i oni su ekipa koja igra u tranziciji, ali imaju karakteristiku da probaju u donjem postu da stvaraju prednost. To je samo jedan važan detalj njihove igre, ostalo je naravno pik-en-rol igra sa Tavaresom koji je dominantan u tome i akcije koje imaju za šutere. Takođe, ono što je interesantno za njih je zonski presing i zona. Pripremamo se za sve to i treniraćemo i u Madridu, kako bismo bili spremni za sve ove stvari", izjavio je Obradović, a preneo klub.