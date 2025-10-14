PARTIZAN GOSTUJE U MADRIDU - OBRADOVIĆ OPOMINJE: To je samo jedan važan detalj njihove igre
"Imali smo priliku da gledamo utakmicu španskog prvenstva gde su igrali baš Baskonija i Real. Prvo imamo meč protiv Real Madrida i oni su ekipa koja igra u tranziciji, ali imaju karakteristiku da probaju u donjem postu da stvaraju prednost. To je samo jedan važan detalj njihove igre, ostalo je naravno pik-en-rol igra sa Tavaresom koji je dominantan u tome i akcije koje imaju za šutere. Takođe, ono što je interesantno za njih je zonski presing i zona. Pripremamo se za sve to i treniraćemo i u Madridu, kako bismo bili spremni za sve ove stvari", izjavio je Obradović, a preneo klub.
O predstojećem duelu govorio je i Karlik Džons, koji veruje da Partizan može da parira evropskom šampionu ako zadrži koncentraciju tokom celog meča.
"Moramo da budemo spremni svih 40 minuta. U poslednje dve utakmice mislim da smo to ispratili 30 od 40 minuta. Davali smo protivnicima mnogo prilika da priđu rezultatski ili povedu. Sada igramo protiv veoma dobre ekipe, tako da moramo biti fokusirani sve vreme. Sitnice mogu mnogo da nas koštaju ako izgubimo koncentraciju, zato nam je važno da ostanemo dosledni i čvrsti tokom cele utakmice. Igramo dobro, delimo loptu, branimo se na pravi način, a ako tako nastavimo mislim da možemo da stignemo do pobede", poručio je Džouns.
Partizan će u Španiji odigrati duplo evroligaško kolo, najpre protiv Reala u Madridu, a potom i protiv Baskonije u Vitoriji.
(Beta)