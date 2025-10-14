Slušaj vest

Prema projekcijama prvog KK PartizanOstoje Mijailovića, crno-beli za takmičarsku 2025/26 trebalo bi da inkasiraju oko 13 miliona evra samo na ime prodatih ulaznica. preneo je "Mozzart sport".

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Mijailović je otkrio da je sadašnji prihod od prodatih ulaznica značajno preko 10 miliona evra, a otkrio je i da se po dolasku u Humsku 2017. godine raspitao koliko je novca klub zaradio za sezonu ranije, te da je dobio odgovor da se radi o sumi od 33.000 evra.

Predsednik Partizana je nedavno otkrio i da je budžet crno-belih u ovoj sezoni 27 miliona evra.

Ne propustiteKošarkaDANTE EKSUM, ČARLS BESI, KILIIJAN HEJS ILI NEKO DRUGI: Ko će u Partizan, a ko u Crvenu zvezdu? Otkrivena imena!
Dante Eksum
KošarkaPARTIZAN GOSTUJE U MADRIDU - OBRADOVIĆ OPOMINJE: To je samo jedan važan detalj njihove igre
partizan-mega-krk-164429.JPG
EvroligaPOZNATO KO SUDI MEČ REAL MADRIDA I PARTIZANA: Evroliga odredila arbitre!
KK Partizan
EvroligaGDE BAŠ SAD? Loša vest za Partizan pred Real Madrid!
Karlik Džons i Sterling Braun

BONUS VIDEO:

Partizan, Efes, koreografija Izvor: Kurir