Prema projekcijama prvog KK PartizanOstoje Mijailovića, crno-beli za takmičarsku 2025/26 trebalo bi da inkasiraju oko 13 miliona evra samo na ime prodatih ulaznica. preneo je "Mozzart sport".
Mijailović je otkrio da je sadašnji prihod od prodatih ulaznica značajno preko 10 miliona evra, a otkrio je i da se po dolasku u Humsku 2017. godine raspitao koliko je novca klub zaradio za sezonu ranije, te da je dobio odgovor da se radi o sumi od 33.000 evra.
Predsednik Partizana je nedavno otkrio i da je budžet crno-belih u ovoj sezoni 27 miliona evra.
