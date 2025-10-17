Slušaj vest

Čačak94 Quantox nije uspeo da zabeleži i drugu pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije u subotu u Gajdobri, ali nam je dao najkorsnijeg igrača drugog kola KLS.

Boško Bumbić, bek Čačana, poneo je titulu MVP proteklog košarkaškog vikenda. Ovaj 24-godišnji košarkaš u meču protiv Hercegovca Aling-Conel ubacio je 31 poen, upisao sedam skokova, pet asisetncija i tri osvojene lopte i sa ukupnom valorizacijom od 39 indeksnih poena zasluženo poneo zvanje najkorisnijeg igrača drugog kola KLS.

"Zbog poraza mog tima, ne mogu reći da mi je individualno priznanje u prvom planu. Nadam se da će tokom sezone biti još titula, ali sa pobedom Čačka94, da mogu da kažem da je sreća potpuna", rekao je za zvanični portal KLS Boško Bumbić i nastavio:

"Ipak, svakako da znači u ovako jakoj konkurenciju poneti zvanje MVP kola. Nagrada jeste individualna, ali iza nje stoje moji saigrači i treneri sa kojima svaki dan treniram i družim se".

Od Čačana ove godine svi očekuju dobar rezultat, a Bumbić ističe da je jedna od ključnih stvari za to dobra atmosfera u svlačionici.

"Bez neke energije, timskog duha i zajedništva ne može se do dobrog rezulta, bez obzira koliko je igrački ekipa jaka. Mi se možemo pohvaliti baš tom dobrom hemijom, a drago mi je što imam priliku da igram sa velikim brojem igrača iz Čačka, koju su ovde napravili prve košarkaške korake. Nadam se da će publika znati da prepozna ovu energiju o kojoj pričamo, kao i mlade igrače koji su priključeni prvom timu i da će u

svakoj utakmici biti naš šesti igrač", istakao je Bumbić.

I Bošku sleduju poklon patike od naših partnera iz PEAK-a kao nagrada za titulu najkornijeg igrača kola.

"Neću se razmišljati uopšte. Patike idu na poklon nekome od dečaka iz mlađih pogona Čačka94, da u njima trenira i radi i jednog dana bude nosilac seniorskog tima", poručio je MVP drugog kola KLS, Boško Bumbić.

