Nije imao sreće Bruno Kabokla otkako je sezona počela i pitanje kada će ponovo biti na terenu.

Naime, prvotimac Hapoela je doživeo povredu zbog koje će morati da pauzira do daljeg.

KURIR OTKRIVA: Evo ZAŠTO je Kaboklo otišao u Orlando! Foto: Printscreen / Instagram / karmen_wwe

Kako je saopštio klub iz Tel Aviva, Brazilac je uspešno operisan. Bivši igrač Partizana je imao hirurški zahvat na leđima i neće biti u stanju da pomogne timu u narednom periodu.

Hapoel je obavestio javnost da Kaboklo ide u Tel Aviv, gde će se oporavljati od operacije.

