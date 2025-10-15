Bivši centar Partizana Bruno Kaboklo povređen.
NEMA SREĆE! Bruno Kaboklo operisan!
Nije imao sreće Bruno Kabokla otkako je sezona počela i pitanje kada će ponovo biti na terenu.
Naime, prvotimac Hapoela je doživeo povredu zbog koje će morati da pauzira do daljeg.
KURIR OTKRIVA: Evo ZAŠTO je Kaboklo otišao u Orlando! Foto: Printscreen / Instagram / karmen_wwe
Kako je saopštio klub iz Tel Aviva, Brazilac je uspešno operisan. Bivši igrač Partizana je imao hirurški zahvat na leđima i neće biti u stanju da pomogne timu u narednom periodu.
Hapoel je obavestio javnost da Kaboklo ide u Tel Aviv, gde će se oporavljati od operacije.
