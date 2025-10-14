ARENA JE EKSPLODIRALA KADA SE POJAVIO SAŠA OBRADOVIĆ, ON JEDVA OBUZDAO EMOCIJE! Pogledajte kako su navijači Zvezde dočekali svog trenera! VIDEO
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Žalgiris u utakmici četvrtog kola Evrolige, a na klupi beogradskog tima sedi proslavljeni stručnjak Saša Obradović.
Legendarni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, posle pet godina ponovo je seo na klupu voljenog kluba.
Navijači Zvezde su Obradovića pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000)
Bez kluba je od novembra 2024. godine kada je smenjen u Monaku nakon poraza od Baskonije u Evroligi i Le Mana u francuskom prvenstvu.
Ekipu iz kneževine je vodio od 2021. godine, prvi put u istoriji je Monako ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao i do fajnal-for turnira.