Početkom treće četvrtine utakmice protiv Žalgirisa, navijači Crvene zvezde podigli su parolu posvećenu Marku Ivkoviću Jagodi.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 "Svako vidi tebe kada čuje hrabrost, Zvezdi si dao celu svoju mladost, Sever ti duguje večnu zahvalnost. Srećan rođendan, Jagoda", pisalo je na paroli.

Marko Ivković rođen je 12. oktobra 1989. godine.

Delije obeležile rođendan Marku Ivkoviću Jagodi Izvor: Kurir

Tragično je izgubio život u Istanbulu, uoči utakmice Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde 21. novembra 2014. godine.

Saša Obradović, Delije, doček Izvor: Kurir