Jagoda je tragično izgubio život u Istanbulu, uoči utakmice Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde
Košarka
DELIJE DIGLE PAROLU ZA JAGODU: Navijači Crvene zvezde obeležili rođendan Marka Ivkovića
Početkom treće četvrtine utakmice protiv Žalgirisa, navijači Crvene zvezde podigli su parolu posvećenu Marku Ivkoviću Jagodi.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
"Svako vidi tebe kada čuje hrabrost, Zvezdi si dao celu svoju mladost, Sever ti duguje večnu zahvalnost. Srećan rođendan, Jagoda", pisalo je na paroli.
Marko Ivković rođen je 12. oktobra 1989. godine.
Tragično je izgubio život u Istanbulu, uoči utakmice Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde 21. novembra 2014. godine.
