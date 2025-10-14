Novak je veliki navijač crveno-belih...
Košarka
KAMERE ULOVILE ĐOKOVIĆA U BEOGRADSKOJ ARENI! Gleda Zvezdu protiv Žalgirisa, a evo koji čuveni košarkaš mu pravi društvo! FOTO
U toku je utakmica četvrtog kola Evrolige između Crvene zvezde i Žagirisa, a u Beogradskoj areni nalazi se i najbolji teniser ikada Novak Đoković.
Dobro je poznato da je Novak veliki navijač tima sa Malog Kalemegdana, te nije propustio priliku da u rodnom gradu odgleda meč.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Kamere su u jednom momentu "ulovile" Novaka Đokovića, koji utakmicu posmatra sa legendarnim košarkašem crveno-belih, Milošem Teodosićem.
Foto: Screenshot
