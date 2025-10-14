Slušaj vest

U toku je utakmica četvrtog kola Evrolige između Crvene zvezde i Žagirisa, a u Beogradskoj areni nalazi se i najbolji teniser ikada Novak Đoković.

Dobro je poznato da je Novak veliki navijač tima sa Malog Kalemegdana, te nije propustio priliku da u rodnom gradu odgleda meč.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kamere su u jednom momentu "ulovile" Novaka Đokovića, koji utakmicu posmatra sa legendarnim košarkašem crveno-belih, Milošem Teodosićem.

Foto: Screenshot

