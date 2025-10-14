Slušaj vest

Posle meča, trener gostujućeg tima Tomas Masiulis čestitao je rivalu i priznao da njegov tim nije bio na nivou:

- Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi, zaslužili su više od nas. Nismo igrali dobru odbranu, pogotovo u prvom poluvremenu. Radili smo sve stvari suprotno - rekao je Masiulis na konferenciji za medije.

Upitan da li ga je iznenadila igra Zvezde, s obzirom na to da je tim nastupio bez šest-sedam standardnih igrača, litvanski stručnjak je istakao:

- Nismo iznenađeni. Nekad je bolje igrati sa manje igrača u rotaciji. Igrači se bolje poznaju i žele da se dokažu treneru. Zvezda sada ima Jaga i Moteijunasa, uopšte nisam iznenađen.

Govoreći o ključu utakmice, Masiulis je istakao da je domaćin prelomio meč defanzivom.

- Znali smo da Zvezda ima dobre defanzivne igrače. Mi nismo imali dobra rešenja, pokušavali smo da dobijemo utakmicu šutom za tri poena - rekao je trener Žalgirisa.

Iako je Zvezda šutirala samo 2/10 za tri poena, uspela je da postigne gotovo 90 poena iz igre.

- Bili su agresivni, sudije su svirale faulove. Postigli su 90 poena samo sa dve trojke. Ponavljam, do nas je bilo što smo pravili glupe faulove. Bez obzira na trojke, šutnuli su i 31 slobodno bacanje - zaključio je Masiulis.

