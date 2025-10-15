Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić, nakon velikog trijumfa svog tima nad Žalgirisom, rešio je da javno progovori o velikom problemu sa kojim se susreće van terena.

U razgovoru sa novinarima emotivni Kalinić otkrio je da 20 dana nije video svoju ćerku.

"Hteo bih jednu stvar da kažem, da ukažem na jedan problem koji mi se dešava. Nisam video ćerku 20 dana i želim da ukažem na problem kada roditelj zloupotrebljava institucije, policiju, centra za socijalni rad, instituciju vrtića. I da pozovem da počne da se priča o tome. To je grozna stvar", kaže Kalinić i dodaje:

"Imam sreću da mogu da kažem nešto javno, zato i želim da ukažem na ovaj problem. Svi ljudi koji prolaze kroz to, sigurno im nije lako i želim ovim putem da im ukažem podršku, da im dam podstrek da ostanu disciplinovani, pozitivni i da ne naprave neku glupost", poručio je iskusni as Crvene zvezde nakon trijumfa nad Žalgirisom.

Na kraju svog emotivnog izlaganja iskusni as poslao je poruku svojoj mezimici.

"Volim te, ljubavi".

