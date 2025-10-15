Slušaj vest

Za razliku od ostalih NBA zvezda, Nikola Jokić ne voli previše da priča o "poslu". Lična priznanja ne juri, statistika je ono što ga najmanje zanima u igri, druge pušta da pričaju o tome, a svoje mišljenje iznosi isključivo na terenu. Ponekad deluje potpuno nezaiteresovano, pa su mnogi na osnovu njegovog ponašanja stekli utisak da ga košarka preterano ne zanima. Što je naravno potpuna neistina.

Da ga ne zanima i da mu nije stalo ne bi bio tako uspešan i svakodnevno do maksimuma posvećen ovom sportu.

Nikola se uveliko sprema za start nove sezone, a sudeći po partijama koje pruža u pripremnom periodu spreman je da nastavi svoju surovu dominaciju u najjačoj ligi sveta.

Prethodne noći Nagetsi su pred svojim navijačima savladali Bulse, a Jokić je za svega 24 minuta na terenu zabeležio 18 poena, osam skokova i osam asistencija.

U moru sjajnih poteza koje je izveo na ovom meču, jedan je privukao posebnu pažnju.

Naime, u momentima kada je njegov tim imao ogromnih +22, Nikola je u punom sprintu istrčao kontru i zakucao loptu u koš. Atraktivan potez Srbina izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Američki novinar Džoel Raš podelio je snimak zakucavanja i na ironičan način prokomentarisao priče o tome da "Jokića košarka ne zanima".

"Pogledajte Nikolu Jokića kako trči po prokletom parketu da bi se izvukao i lako zakucao tri minuta pre kraja. Da, ovog tipa nije briga za košarku", napisao je Raš.

