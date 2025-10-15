Slušaj vest

U naredna dva kola Real Madrid će odmeriti snage sa Partizanom i Crvenom zvezdom.

Večeras od 20.45 kraljevski klub će ugostiti ekipu Partizana u 4. kolu Evrolige, a u petak iz očekuje okršaj sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj areni (19.00).

Pred okršaje sa Partizanom i Zvezdom, novi trener Reala Serđo Skariolo prokomentarisao je aktuelna dešavanja u beogradskim klubovima.

Istakao je Skariolo da očekuje težak meč protiv Partizana.

"Partizan ima jak tim, na čelu sa Željkom Obradovićem. Igraju njegovu košarku i to se vidi. Nekoliko igrača se ističe, iako istinski funkcionišu kao tim", rekao je Skariolo u razgovoru za "Mozzart sport".

Na pitanje na koje igrače konkretno misli, Skariolo je odgovorio:

"Sterling Braun, po mom mišljenju, trenutno igra košarku karijere, otkako je došao u Evropu. Shvatio je šta treba da radi i to izvršava na vrhunskom nivou. Ipak, možda bih posebno istakao Isaka Bongu. On povezuje sve redove u igri Partizana. Igra izvanrednu košarku, što su svi mogli da vide još na Evrobasketu, a sada je to preneo i u Evroligu. Sve to, naravno, nosi pečat trenera Obradovića".

Nakon pohvala na račun crno-belih, izneo je svoje mišljenje smeni Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde.

"Ne bih da zalazim u detalje jer nisam previše upoznat sa situacijom. Svaki klub je priča za sebe i svaka situacija specifična. Ipak, sa stanovišta trenera – dati otkaz Janisu Sferopulosu posle dva kola potpuno je nelogično i za mene nema smisla. Janis je sjajan čovek i trener. Sada, kada je Saša došao, želim mu svu sreću jer je i on sjajan stručnjak. Generalno, te brze smene nemaju mnogo smisla, ali ne bih da me neko pogrešno shvati, jer ne znam sve detalje", istakao je Skariolo.

Kurir sport