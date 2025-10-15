Slušaj vest

U naredna dva kola Real Madrid će odmeriti snage sa Partizanom i Crvenom zvezdom.

Večeras od 20.45 kraljevski klub će ugostiti ekipu Partizana u 4. kolu Evrolige, a u petak iz očekuje okršaj sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj areni (19.00).

Pred okršaje sa Partizanom i Zvezdom, novi trener Reala Serđo Skariolo prokomentarisao je aktuelna dešavanja u beogradskim klubovima.

Istakao je Skariolo da očekuje težak meč protiv Partizana.

"Partizan ima jak tim, na čelu sa Željkom Obradovićem. Igraju njegovu košarku i to se vidi. Nekoliko igrača se ističe, iako istinski funkcionišu kao tim", rekao je Skariolo u razgovoru za "Mozzart sport".

Na pitanje na koje igrače konkretno misli, Skariolo je odgovorio:

"Sterling Braun, po mom mišljenju, trenutno igra košarku karijere, otkako je došao u Evropu. Shvatio je šta treba da radi i to izvršava na vrhunskom nivou. Ipak, možda bih posebno istakao Isaka Bongu. On povezuje sve redove u igri Partizana. Igra izvanrednu košarku, što su svi mogli da vide još na Evrobasketu, a sada je to preneo i u Evroligu. Sve to, naravno, nosi pečat trenera Obradovića".

Nakon pohvala na račun crno-belih, izneo je svoje mišljenje smeni Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

"Ne bih da zalazim u detalje jer nisam previše upoznat sa situacijom. Svaki klub je priča za sebe i svaka situacija specifična. Ipak, sa stanovišta trenera – dati otkaz Janisu Sferopulosu posle dva kola potpuno je nelogično i za mene nema smisla. Janis je sjajan čovek i trener. Sada, kada je Saša došao, želim mu svu sreću jer je i on sjajan stručnjak. Generalno, te brze smene nemaju mnogo smisla, ali ne bih da me neko pogrešno shvati, jer ne znam sve detalje", istakao je Skariolo.

Kurir sport

Saša Obradović na kraju utakmice protiv Žalgirisa Izvor: Kurir