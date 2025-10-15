Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke rešio je nesporazume iz prošlosti koje je imao sa novim trenerom crveno-belih, Sašom Obradovićem.

Sigurno Monekeu nije bilo svejedno kada je saznao da će srpski stručnjak Saša Obradović preuzeti kormilo Zvezde od Janisa Sveropulosa. Sarađivali su svojevremeno u Monaku i Moneke taj period karijere ne pamti po dobrom.

Nije bio zadovoljan svojim statusom u Monaku kod trenera Obradovića. Imao je ograničenu minutažu i iako je njegov tim tada stigao do fajnal-fora, on lično nije uspeo da ostavi značajniji trag. Naredne sezone prešao je u Baskoniju i ubrzo postao jedna od najboljih "četvorki" u Evroligi.

Moneke i Obradović u Monaku Foto: Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon odlaska iz Monaka nije imao lepe reči o Obradoviću, pa ga je u jednom prilikom i javno isprozivao.

"Videli smo da se mnogo "četvorki" u Monaku nije snašlo, i pre i posle mene. Neće te svaki trener iskoristiti na pravi način", rekao je Moneke, jasno aludirajući na to da nije bio sistemski uklopljen u Obradovićevu viziju igre.

Ruku na srce, ni Obradović nije imao lepo mišljenje o Monekeu.

"Kod mene kad je bio borio se za to što nije šutirao. Rekoh – ti da šutiraš, šta će onda Džejms, Okobo, Lojd. Oni su bolji od tebe. On se malo uvredio. Ali bio nam je u svlačionici kada smo osvojili francusku ligu prošle godine i rekao mi je ‘Da si mi dao da igram osvojili bismo sve’. Odgovorio sam mu da ne mislim tako. Ali ostao je dobar kontakt", rekao je Obradović nakon Monekeovog dolaska u Zvezdu.

Moneke u dresu Crvene zvezde.

"Ja znam ko je on. Dobar je momak, egomanijak. Voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje".

Po dolasku Saše u Crvenu zvezdu obavili su razgovor i izgladili odnos, otkrio je Moneke.

"To poglavlje (u Monaku) se desilo zbog situacije u kojoj smo bili. Ja sam sada dokazaniji kao igrač, a ovo je potpuno drugačija situacija. Iskreno, razgovor je bio izvanredan. Veoma sam uzbuđen, mislim da će ovo biti početak nečega zaista zabavnog", rekao je Moneke za "Sport klub".

Otkrio je as Zvezde i detalje razgovora sa Obradovićem.

"Pričali smo o tome da idemo dalje, da je prošlost – prošlost. To je bilo moje iskustvo s njim, to je bilo njegovo iskustvo sa mnom, ta situacija je bila to što je bila, ali ovo nije ista situacija. On voli Crvenu zvezdu, to se oseća i vidi se čak i kad ga samo gledaš kako govori, kako se pomera… I ja sam isti takav, a ovde sam samo mesec i po dana. Želim da dođem do tog stepena ljubavi koju navijači gaje prema njemu. Jedini način na koji mogu to da postignem jesu pobede. Želim da pobeđujem ovde", poručio je Moneke.

