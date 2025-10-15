Slušaj vest

Nakon lošeg starta sezone i tri poraza (dva u Evroligi) i jedan u ABA ligi, crveno-beli su smenili Janisa Sferopulosa. Bez njega su u Istanbulu pobedili Fenerbahče, a onda u utorak u Beogradu Žalgiris.

Sam start sezone crveno-belih obeležile su povrede.

Saša Obradović protiv Žalgirisa nije mogao da računa na Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana, Devontea Grejema, kao i na Tajsona Kartera koji je zbog bolesti završio u bolnici.

Zato je prizor iz Beogradske arene sa utakmice protiv Žalgirisa

obradovao navijače.

Devonte Grejem je šetao parketom "u civilu", bio je nasmejan i izgledao je dobro, za razliku od utakmice prvog kola protiv Olimpije iz Milana, kada je na desnoj nozi imao zaštitnu čizmu.

Bio je to 1. oktobar, 13 dana pre utakmice protiv Žalgirisa.

Grejem se povredio u toku pripremnog perioda na utakmici protiv Fenerbahčea na Kritu.

Američki bek je prilikom jednog prodora pao i ostao da leži. Ispostavilo se nažalost da je povreda ozbiljnija i zbog nje je propustio početak sezone.

Još uvek nije tačno poznato u kom trenutku će biti spreman da igra, ali svakako je lepo videti promenu na bolje.

Devonte Grejem iza sebe ima bogato NBA iskustvo i neke veoma dobre sezone, među kojima se ističe 2019/20 kada je u dresu Šarlota u proseku beležio 18,2 poena, 7,5 asistencija,3,4 skoka i jednu ukradenu loptu po utakmici.

Nakon Šarlota igrao je za Nju Orleans i San Antonio koji je napustio 2024. godine. Prošle sezone je bio član Saut Bej Lejkersa koji igraju u razvojnoj NBA G ligi.

