Nakon lošeg starta sezone i tri poraza (dva u Evroligi) i jedan u ABA ligi, crveno-beli su smenili Janisa Sferopulosa. Bez njega su u Istanbulu pobedili Fenerbahče, a onda u utorak u Beogradu Žalgiris.

Sam start sezone crveno-belih obeležile su povrede.

Saša Obradović protiv Žalgirisa nije mogao da računa na Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana, Devontea Grejema, kao i na Tajsona Kartera koji je zbog bolesti završio u bolnici.

Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zato je prizor iz Beogradske arene sa utakmice protiv Žalgirisa

obradovao navijače.

Devonte Grejem je šetao parketom "u civilu", bio je nasmejan i izgledao je dobro, za razliku od utakmice prvog kola protiv Olimpije iz Milana, kada je na desnoj nozi imao zaštitnu čizmu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Devonte Grejem nasmejan u Beogradskoj areni Izvor: Kurir

Bio je to 1. oktobar, 13 dana pre utakmice protiv Žalgirisa.

Grejem se povredio u toku pripremnog perioda na utakmici protiv Fenerbahčea na Kritu.

Američki bek je prilikom jednog prodora pao i ostao da leži. Ispostavilo se nažalost da je povreda ozbiljnija i zbog nje je propustio početak sezone.

Još uvek nije tačno poznato u kom trenutku će biti spreman da igra, ali svakako je lepo videti promenu na bolje.

Devonte Grejem iza sebe ima bogato NBA iskustvo i neke veoma dobre sezone, među kojima se ističe 2019/20 kada je u dresu Šarlota u proseku beležio 18,2 poena, 7,5 asistencija,3,4 skoka i jednu ukradenu loptu po utakmici.

Nakon Šarlota igrao je za Nju Orleans i San Antonio koji je napustio 2024. godine. Prošle sezone je bio član Saut Bej Lejkersa koji igraju u razvojnoj NBA G ligi.

