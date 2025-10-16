Petar Popović novi je košarkaš Igokee
Košarka
TRANSFER U ABA LIGI: Igokea se pojačala - iskusni Crnogorac stigao u Laktaše
Igokea je izgubila prva dva meča u Ligi šampiona, dok je ostvaren trijumf u ABA ligi. Očigledno su Nenad Stefanović, trener ekipe iz Laktaša i Vuk Radivojević, direktor kluba, odlučili da je potrebno dovesti pojačanje na poziciji beka.
Takvog igrača pronašli su u Petru Popoviću, iskusnom crnogorskom reprezentativcu!
Petar Popović Foto: Starsport
Hitronogi bek je rođen 1996. godine, visok je 195 santimetara i karijeru je počeo u Lovćenu. Posle je u okruženju igrao za Megu, Budućnost i, prošle sezone, FMP. Prosečno je u timu iz Železnika imao 10,3 poena, 2,5 skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu u ABA ligi.
Kurir sport / Meridian sport
