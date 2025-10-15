Slušaj vest

Aktuelni šampion Evrolige nije dobro počeo novu sezonu u tom takmičenju, posle pobede u prvom kolu nanizao je tri poraza.

"Jutros sam razgovarao sa njim. Volimo ga, verujemo mu. Ekipa ima nekih nedostataka, a ima i povreda. Verujem da će se poboljšati", rekao je Saran, preneo je Basketnjuz.

Šarunas Jasikevičijus

Na pitanje o pregovorima o novom ugovoru, Saran je odgovorio: "Uradićemo sve što možemo da ga produžimo".

Ugovor litvanskog trenera ističe na kraju sezone.

Jasikevičijus je prošle sezone predvodio ekipu do triple krune i proglašen je za najboljeg trenera Evrolige u 2025. godini.