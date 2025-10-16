Slušaj vest

Košarkaši Partizana zabeležili su osmi uzastopni poraz od Reala.

S te strane kraj meča četvrtog kola Evrolige možda ne može previše da čudi.

No, poraz u "Movistar" areni može više da zabrine crno-bele iz drugog razloga.

Poznato je da Partizan ima najbolje navijače. Ne zato što se crno-beli time hvale, već zato što svi drugi to zaključuju. I samim tim Partizan igra mnogo bolje na domaćem terenu. Običnim žargonom rečeno, crno-beli su "domaćica".

Sa druge strane, to znači da Partizan u gostima igra daleko slabije. I igra i ostvaruje rezultate.

Partizan se u Evroligu vratio u sezoni 2022/23. Te godine je bio šesti posle ligaškog dela, a zatim igrao čuvenu četvrtfinalnu seriju upravo protiv Reala. Bila je to sezona u kojoj je aktuelni šampion Srbije i regiona imao u gostima učinak 8-9.

Naredne sezone Partizan je bio prvi ispod crte za plasman u doigravanje. Crno-belima je falila jedna pobeda, a nju je trebalo tražiti u gostima gde su imali katastrofalan učinak 4-13.

I prošle godine su crno-beli bili ispod crte. Podbacili su, doduše, i na domaćem terenu, ali učinak 7-10 u gostima svakako nije bio za diku.

Iz tog razloga, navijače Partizana veoma brinu dva startna poraza u gostima.

Iz istog razloga, utakmica u petak u Vitoriji protiv Baskonije može biti sjajna prekretnica za crno-bele za nastavak sezone. U suprotnom...

Šta Partizan mora da promeni? Pre svega pristup.

Čak ni trener Željko Obradović nije umeo da objasni zašto je tim počeo utakmicu bez ikakve agresivnosti, što je sablasna repriza gostovanja Dubaiju u prvom kolu.

Od početka sezone verni pratioci igara crno-belih ističu da je odbrana ključ uspeha. Ako je odigrate kao protiv Milana ili Efesa, onda pobeđujete. Ako je odigrate kao u Dubaiju ili Madridu, onda gubite. Prosto je neverovatno da je Partizan u prvoj četvrtini u Madridu napravio jedan jedini faul.

Kao što reče Obradović, "faul je veliko oružje igrača".

Iz svega navedenog jasno je da utakmica u Vitoriji znači više od samog rezultata za crno-bele.