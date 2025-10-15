Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Reala u Madridu u utakmici 4. kola Evrolige rezultatom 93.86.

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crno-belih Željko Obradovića.

Trener Partizana upitan je da li je bilo prekasno za povratak Partozana nakon velikog zaostatka.

" Da, bilo je prekasno. Imali smo dobru reakciju u drugom poluvremenu. Počeli smo pametnije da igramo u napadu,ali nismo pametno koristili faulove. Odigrali smo jako loše prvo poluvreme, ali verujem da moj tim ima kvalitet da igra bolje", rekao je Obradović.

Da li je poslednja četvrrtina pravi model?

"Naravno,ali treba da igramo, pametnije, borbenije,.da pravimo male faulove ", objasnio je Obradović.

Naporan je ritam takmičenja.

"Tako je, kako je, idemo u Vitoriju sa nadom da možemo da dobijemo utakmicu.", zaključio je trener crno-belih.