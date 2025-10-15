Dosadašnji košarkaš FMP-a Petar Popović novi je igrač Igokee, preneo je sajt ABA lige.
NOVI TRANSFER U ABA LIGI: Popović iz FMP-a prešao u Igokeu
Ovaj 29-godišnji crnogorski košarkaš igrao je prošle sezone za ekipu iz Železnika, a prosečno je beležio 10,3 poena, 2,5 skokova, dve asistencije i jednu osvojenu loptu po utakmici.
Igračku karijeru počeo je u Lovćenu, a zatim je bio deo grčke ekipe Nia Kifisia.
U ABA ligu se vratio 2016. godine kao član Mege, da bi ubrzo prešao u podgoričku Budućnost, gde je proveo osam godina, uz osvojenu titulu u regionalnom takmičenju 2018. godine.
Igokea je odigrala jednu utakmicu u Grupi A, pobedivši FMP u Laktašima (92:88), a u narednom kolu ABA lige dočekuje Krku.
