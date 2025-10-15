Slušaj vest

Košarkašice Partizana upisale su i drugu pobedu u regionalnoj WABA ligi.

Crno-bele su u okviru drugog kola u Banjaluci savladale ekipu "Orlovi" rezultatom 71:43 (21:17, 16:11, 20:6, 14:9).

Glavni prelomni momenat bio je u trećem periodu kada je ekipa Miroslava Popova dozvolila Orlovima da postignu samo 6 poena. U poslednjem periodu, crno bele su samo povećavale prednost do kraja meča i ubedljivo savladale rivala.

Partizan 1953 do pobede su vodile Sara Vasiljević sa 15 poena, Marta Jovanović sa 13 poena, Sofija Olić sa 11 poena i Blaža Čeh sa 10 postignutih poena.

U ekipi Orlova koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Simić, dvocifrene su bile Hana Predojević sa 12 poena i Taylor Edwards sa 10 postignutih poena.

U narednom kolu, Partizan 1953 dočekuje Celje u derbiju kola.