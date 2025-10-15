Veliki broj grobara okupirao je centar Madrida pred meč koji se igra od 20.45 časova u "Movistar" areni
GROBARI OKUPIRALI CENTAR MADRIDA: Španci u neverici gledaju šta navijači Partizana rade po kafićima!
Košarkaši Partizana, kao što je to najčešće slučaj, imaće veliku podršku sa tribina na meču 4. kola Evrolige protiv Reala.
Kao što se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, veliki broj grobara okupirao je centar Madrida pred meč koji se igra od 20.45 časova u "Movistar" areni.
