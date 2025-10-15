Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan uspešno je operisan u SAD nakon teške povrede kolena koju je zadobio početkom oktobra.

Operacija je protekla bez komplikacija, a lekarski tim je zadovoljan ishodom zahvata.

1/10 Vidi galeriju Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Amerikanac je povredio prednje ukrštene ligamente kolena tokom meča u okviru Evrolige, što je u startu označilo kraj njegovog prvog dela sezone. Povreda je nastala u bezazlenom kontaktu prilikom doskoka, ali su pregledi ubrzo potvrdili najgoru dijagnozu – pucanje ACL-a.

Iz Crvene zvezde su se oglasili kratkim saopštenjem u kom su poručili da je sve prošlo u najboljem redu i da svom igraču žele brz i uspešan oporavak.