Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan uspešno je operisan u SAD nakon teške povrede kolena koju je zadobio početkom oktobra.

Operacija je protekla bez komplikacija, a lekarski tim je zadovoljan ishodom zahvata.

Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Amerikanac je povredio prednje ukrštene ligamente kolena tokom meča u okviru Evrolige, što je u startu označilo kraj njegovog prvog dela sezone. Povreda je nastala u bezazlenom kontaktu prilikom doskoka, ali su pregledi ubrzo potvrdili najgoru dijagnozu – pucanje ACL-a.

Iz Crvene zvezde  su se oglasili kratkim saopštenjem u kom su poručili da je sve prošlo u najboljem redu i da svom igraču žele brz i uspešan oporavak.

"Sjajne vesti stižu nam danas. Ajzea Kenan je uspešno operisan u SAD, sve je proteklo u najboljem redu. Želimo našem prvotimcu brz i uspešan oporavak!", stoji u objavi kluba.

