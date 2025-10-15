Partizan i Crvena zvezda posle četiri kola imaju po dve pobede i dva poraza
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Evo gde su večiti rivali posle četvrtog kola
Završeno je četvrto kolo Evrolige.
Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia
Srpski klubovi su bili polovični.
Crvena zvezda je bila bolja od Žalgirisa u utorak, dok je Partizan dan kasnije poražen u Madridu od Reala.
No, vremena za radost ili tugu nema previše, pošto ih u petak očekuju utakmice petog kola.
Do tada večiti će se nalaziti u sredini tabele sa polovičnim učinkom.
I jedni i drugi imaju po dve pobede i dva poraza.
Posle četiri kola šest ekipa učinak 3-1.
Baskonija je jedina bez trijumfa posle četiri kola, a a četiri ekipe imaju po jednu pobedu, uz tri poraza. Sve ostale ekipe su na polovičnom učinku.
U petak Crvena zvezda od 19 časova dočekuje Real, a od 20.45 časova Partizan gostuje u Vitoriji ekipi Baskonije.
