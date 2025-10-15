Slušaj vest

Završeno je četvrto kolo Evrolige.

Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

 Srpski klubovi su bili polovični.

Crvena zvezda je bila bolja od Žalgirisa u utorak, dok je Partizan dan kasnije poražen u Madridu od Reala.

No, vremena za radost ili tugu nema previše, pošto ih u petak očekuju utakmice petog kola.

Do tada večiti će se nalaziti u sredini tabele sa polovičnim učinkom.

I jedni i drugi imaju po dve pobede i dva poraza.

Posle četiri kola šest ekipa učinak 3-1.

Baskonija je jedina bez trijumfa posle četiri kola, a a četiri ekipe imaju po jednu pobedu, uz tri poraza. Sve ostale ekipe su na polovičnom učinku.



U petak Crvena zvezda od 19 časova dočekuje Real, a od 20.45 časova Partizan gostuje u Vitoriji ekipi Baskonije.

