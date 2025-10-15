SKARIOLO UPOZORIO POSLE PARTIZANA, A PRED ZVEZDU: Utakmice traju 40 minuta!
Košarkaši Partizana doživeli su poraz u četvrtom kolu Evrolige na gostovanju Realu.
Crno-beli su u "Movistar" areni u Madridu izgubili rezultatom 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30), pa posle četiri odigrane utakmice imaju polovičan učinak - 2:2.
Španci su zabeležili treću pobedu i sada se nalaze na deobi prvog mesta.
Svoje impresije posle meča izneo je trener Reala Serđo Skariolo.
"Ova poslednja četiri minuta su bila baš loša! Mislim da imamo dovoljno iskustva da bolje iskontrolišemo utakmicu u tim trenucima. Znamo da ekipa kao što je Partizan – sa sjajnim igračima, sistemom i trenerom – može da se vrati. I to smo očekivali. Pričali smo o tome u slvačionici! Čak smo i kontorlisali meč u trećoj četvrtini, ali onda neki propusti, izgubljene lopte... Mislim da je trebalo bolje da iskontrolišemo utakmicu, imamo dovoljno iskustva", rekao je Skariolo u mikrofon Evrolige odmah posle utakmice.
Kakvu pouku želi da izvuku njegovi izabranici?
"Prvo, to da utakmice traju 40 minuta! I da mi još nemamo konstantnost i izdržljivost da na najvišem nivou igramo svih 40 minuta. To je očigledno i to je tačno. Ali moramo da tokom loših minuta smanjimo štetu. Ne možemo da igramo sve vreme isto, ali tokom tih četiri, pet minuta pada moramo budemo bolji".
Real u narednom kolu gostuju drugom srpskom predstavniku Crvenoj zvezdi u Beogradu.
Taj meč je na programu u petak od 19 časova.