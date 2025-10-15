Slušaj vest

Košarkaši Partizana su u Madridu, u četvrtom kolu Evrolige, izgubili od Reala sa 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30) i imaju učinak od po dve pobede i poraza.

Partizan je prve dve četvrtine odigrao veoma loše, gotovo bez odbrane i na poluvremenu je imao zaostatak od 19 poena. Tek u trećoj četvrtini crno-beli su počeli da hvataju ritam, pre svega u napadu, da bi u poslednjih 10 minuta odlično zaigrali i u odbrani i na minut i po do kraja gubili su samo četiri razlike.

Pred novinare je u miks zoni izašao trener Partizana Željko Obradović.

Koje je Obradovićevo objašnjenje za ta potpuno dva različita poluvremena?

''Nemam pojma, znam da smo počeli utakmicu bez ikakve agresivnosti, to je ličilo na utakmicu u Dubaiju i to sam rekao igračima. Prosto je da se napravi analiza utakmice. Ako u prvoj četvrtini napravite jedan faul timski i to je faul na šutu... I čak kad smo počeli da igramo bolje, u situacijama koje su lake za pravljenje faula, mi ne pravimo faul... To su najveći problemi. Kad imate igrača koji deset godina dominira kao što je Tavares, ne možete da očekujete da napadate Tavaresa unutra. Ne možemo da donosimo takve odluke u napadu. U drugom poluvremenu smo igrali pametnije, rezultiralo je neuporedivo boljom igrom. Ali, tako je kako je. Mora da se igra mnogo agresivnije. Svaki igrač mora da vodi računa da ima faul i da je faul veliko oružje igrača. Ako to ne budemo shvatili i ako to ne budemo radili... A radili smo protiv Armanija i Efesa. To znači da možemo, samo je to stvar koncentracije, zavisi od pristupa, kako uđeš u utakmicu i kako se ponašaš u toku utakmice'', konstatovao je Obradović.

Već za dva dana sledi duel sa Baskonijom.

''Ne znam, ja sam im rekao sad da je ovo završeno i da se okrećemo Baskoniji koja je odigrala izvanredno drugo pooluvreme protiv Reala. Imaju energiju, imaju igrače koji mogu da igraju pre svega jedan na jedan. Nema tu mnogo treninga, postoji priča, postoji reakcija''.

Zašto Dvejn Vašington nije odigrao ceo meč kao poslednju četvrtinu?

''Ja bih bio najsrećniji kada bi to bilo tako. Opet pričamo o odlukama i njegovim, ali ne samo njegovim u prvom poluvremenu. Ne mogu da kažem da igrači nemaju želju, ta želja postoji, ali u košatrci moraš da imaš koncentraciju i da slediš neki plan utakmice, a oni znaju veoma dobro šta smo pripremili. Nažalost, odigrali smo u prvom poluvremenu kako smo odigrali''.

Na kraju, poruka navijačima.

''Hvala navijačima koji su došli da nas podrže, mnogo nam to znači'' .

