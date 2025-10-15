Slušaj vest

Utakmica je odigrana bez prisustva publike, nakon odluke domaćih zbog bezbednosti svih navijača i osoblja.

Srpski košarkaš Vasilije Micić odigrao je najbolji meč u sezoni otkako je postao prvotimac tima iz Tel Aviva. On je duel završio sa 24 poena (7/9 iz igre), šest asistencija i jednim skokom.

Njega je ispratio Blejkni sa 17 poena, Brajant je dodao 16, uz šest skokova, Džons je ubacio 14, uz osam asistencija, dok je Motli postigao 14 poena.

Kod Valensije najefikasniji je bio Mur sa 22 poena i četiri asistencije. Rojvers je ubacio 13, Tompson takođe, uz osam asistencija, Sako je dodoa 11, a Badio 10 poena.

Hapoel je nakon četiri utakmice na skoru 3-1 i kroz dva dana će gostovati Parizu. Sa druge strane, Valensija ima po dve pobede i dva poraza, a u petak će gostovati Monaku.