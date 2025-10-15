Slušaj vest

Drobnjak je bio najzaslužniji za trijumf gostiju sa 19 poena i sedam asistencija. Henlan ga je ispratio sa 17 poena, Tompson je dodao 16, uz devet skokova, dok su Kenedi i Rebić imali po devet poena.

Benfiku je predvodio Krendal sa 17 poena, šest skokova i isto toliko asistencija.

Ovo je drugi trijumf izabranika Vladimira Jovanovića.

Naredni meč srpski predstavnik igraće protiv Gran Kanarije, koja takođe ima učinak 2-0. Susret je na programu narednog utorka u Subotici.

