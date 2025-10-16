Slušaj vest

Trener Baskonije Paolo Galbiati bio je ozbilno zbrinut nakon novih povreda koje su zadesile njegove igrače na utakmici sa Parizom.

Podsetimo, Baskonija je sinoć doživela težak poraz na gostovanju Parizu 87:105 i tako ostala jedina ekipa koja nije uspela da upiše trijumf u prva četiri kola elitnog takmičenja (0-4 skor).

Da stvar bude još gora, čak tri igrača doživela su povrede na ovom meču. Sjajni Trent Forest napustio je igru u prvom poluvremenu zbog bola u zadnjoj loži. Markus Hauard povredio je prst na ruci, pa u drugom delu nije ulazio u igru, a u završnici meča Hamidu Dialo je doživeo povredu skočnog zgloba.

"Nadam se da neću izgubiti igrače na duže vreme", rekao je zabrinuti trener Baskonije Paolo Galbiati nakon meča u prestonici Francuske.

Osvrnuo se i na samu utakmicu za Parižanima:

"Nismo imali disciplinu od samog početka. Nedostajalo nam je energije – i fizički i mentalno. Ovo je bio težak poraz iz više razloga. Nažalost, nismo mogli da se takmičimo na njihovom nivou. Odvojili su se u rezultatu, uspeli smo da se vratimo, ali smo pravili greške i loše završili meč".

Nakon četiri uzastopna poraza u elitnom takmičenju, Baskonija će u petak dočekati u Vitoriji ekipu Partizana. Meč je na programu od 20.45.

Kurir sport