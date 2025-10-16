Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su poraz od Reala u Madridu u okviru četvrtog kola Evrolige 93:86, a prve minute u elitnom takmičenju odigrao je supertalentovani Finac iz redova crno-belih - Mika Murinen.

Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Nažalost, svoj debi u Evroligi neće pamtiti po dobrom. Dobio je šansu u prvom poluvremenu, proveo je svega tri minuta na terenu i nakon nekoliko loših poteza izašao iz igre i više se nije vraćao.

Posebnu pažnju privukla je jedna zanimljiva scena koju su kamere zabeležile kada je Murinen izlazio iz igre. Zaustavio je mladog Finca trener Željko Obradović i očitao mu lekciju. Ukazao mu je na greške koje je pravio i podelio par saveta, a Murinen je mirno stajao i upijao Željkove reči.

Pogledajte kako je to izgledalo:

