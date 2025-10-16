Slušaj vest

Košarkaši Spartaka savladali su na gostovanju Benfiku rezultatom 90:74 u drugom kolu Grupe H Lige šampiona i tako napravili značajan korak ka nerednoj fazi takmičenja.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, trener Vlada Jovanović izneo je svoje prve utiske.

"Bila je ovo teška utakmica, jer smo u poslednjih 10 dana odigrali četiri duela. Veliki deo ovih igrača, ali i klub, nema naviku da igra tako. Morali smo da napravimo prilagođavanja na mnogo različitih nivoa. Benfica nije odigrala protiv Gran Canarije onako kako može. Ima kvalitet i znam da imaju dobre igrače i pretpostavljao sam da će doći do reakcije. Posebno na njihovom parketu. To se i desilo, pogotovo što se odbrane tiče i čvrstine. Bilo je momenata kada su nas oterali do osam metara i nismo kreirali dobro u pick-and-roll-u jer su bili toliko agresivni".

Vlada Jovanović Foto: @starsport

"Možda je veći problem bio broj ofanzivnih skokova koje smo im dozvolili u prvom poluvremenu. U nastavku smo to popravili, protok lopte je bio bolji i pogodili smo otvorene šuteve, koji su bili vrlo važni. Naravno da sam zadovoljan procentima šuta, a posebno sa 24 asistencije. To je ono što želimo, sa tim da je bilo i dosta izgubljenih lopti zbog odbrane Benfice. Čestitke rivalu i želim mu najbolje u nastavku sezone na svim frontovima. Čestitke i mojim igračima, imali su težak raspored, a pronašli su energiju da odigraju ovakvu utakmicu u Lisabonu", rekao je Jovanović.

Novinare u Lisabonu zanimalo je mišljenje srpskog stručnjaka o trenutnom stanju u portugalskoj košarci.

"Ne pratim previše, ali imate vrlo dobre igrače. Naravno, ova zemlja je mnogo uspešnija u fudbalu. U Srbiji je košarka broj jedan, uz nekoliko sportova. Imamo najboljeg igrača na svetu u vidu Nikole Jokića i to je kao virus, svi žele da treniraju, da budu deo ovog sporta. Portugal ima Kristijana Ronalda i verovatno je deo strategije da se baš fudbal forsira. Košarka je na dobrom nivou, naravno da može bolje", rekao je Jovanović.

Kurir sport/Basketballsphere