Slušaj vest

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, poručio je da ima puno poverenje u svog naslednika Dušana Alimpijevića, koji je nedavno preuzeo kormilo "orlova".

U intervjuu za Nedeljnik, legendarni stručnjak nije propustio da istakne kako bi voleo da novi selektor u potpunosti bude posvećen reprezentaciji i da mu to bude jedini fokus.

Alimpijević je sa Košarkaškim savezom Srbije potpisao četvorogodišnji ugovor, do 2028. godine, ali paralelno ostaje i na klupi turskog Bešiktaša.

1/6 Vidi galeriju Prvo obraćanje novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Screenshot

“Imam dobru komunikaciju sa predsednikom Čovićem i mi smo razgovarali o tome ko bi mogao nastaviti ovo što smo započeli. Ja sam uvek govorio: ‘Moraš prvo da doneseš odluku šta želiš. Da li želiš da to bude profesionalac ili da bude part-time trener?’ Uvek sam za to da selektor reprezentacije Srbije treba da ima profesionalni status”, kazao je Pešić u intervjuu za Nedeljnik i potom dodao:

“Predsednik je odlučio da naš novi selektor bude Dušan Alimpijević. Ja odlično poznajem Dušana, njemu verujem i on će od mene imati apsolutnu podršku i pomoć, naravno, onoliko koliko njemu to bude bilo potrebno. Kvalifikovati se za Svetsko prvenstvo biće veliki izazov za našu reprezentaciju, a svakako i za Dušana”.