Prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović, otvoreno je govorio o finansijskoj situaciji u klubu.

U sezonu 2025/26 Košarkaški klub Partizan ušao je sa najvećim budžetom u istoriji kluba - neverovatnih 27.000.000 evra.

U opširnom razgovoru za "Mozzart sport" predsednik crno-belih otkrio je da je čak 22 miliona klub uspeo da obezbedi iz sopstvenih prihoda, a gotovo polovina budžeta biće pokrivena od prodaje karata.

"Mi smo prošle godine imali nepunih 10.000.000 evra neto prihoda od ulaznica, a ove godine očekujemo oko 13.000.000. Dalje, članovi Upravnog odbora, uključujući i mene kao predsednika kluba, uključujući i vlasnika vaše kompanije, koji je moj potpredsednik, i svih ostalih kompanija koje sede u Upravnom odboru, neke druge sponzore, dakle tih privatnih sponzorstava ima negde između 7.500.000 i 8.000.000 evra, zavisi kako koje godine. Onda, prihodi od ‘merchandisinga’ su oko 1.000.0000 evra, postoje neki sitni klupski prihodi od kampova i od nekih nagrada kroz takmičenja. Nažalost, ona su jako mala. ABA Liga je ove godine počela od deli nagrade, od Evrolige dobijemo nekad neke nagrade i tu smo na nekim sopstvenim prihodima oko 22.000.000 evra", kaže Mijailović i dodaje:

"I svake godine dobijemo podršku od državnih preduzeća i Vlade Republike Srbije u iznosu od 5.000.0000 evra, to je već poslednjih pet godina tako. Tako mi dođemo do 27.000.000. Budući da je ovo klub od istorijskog javnog značaja i klub koji je u vlasništvu navijača, odnosno države ili udruženja građana, normalno je da se ovi podaci znaju i da budu javni".

Osvrnuo se Mijailović i na brojne kritike zbog visokih cena karata za utakmice Partizana i nove platforme Part+ za koju navijači takođe moraju da izdvoje novac.

"Postoji jedna plaćena grupa ljudi, neću da kažem iz koje organizacije, zato što neću da optužujem neke ljude koji pripadaju toj organizaciji, neću da generalizujem, koji plaćaju botove po društvenim mrežama da truju naše navijače kako mi svašta nešto naplaćujemo. Kako mi naplaćujemo Part+, kako mi naplaćujemo skupe karte, kako naplaćujemo turnire i tako dalje. To su gluposti. Svi klubovi u svetu moraju da prave sopstvene prihode. Znači, sve ono što mi naplaćujemo, neko kupuje. A te pare ne krade niko, s tim parama se plaćaju igrači, s tim parama se plaćaju treneri, s tim parama se plaćaju čarteri, plaća se obezbeđenje utakmica, plaćaju se sale. Niko ništa ne krade", naglasio je Mijailović.

Ističe da tokom svog mandata u Partizanu uložio ogromno bogatstvo u klub.

"Ja svoj novac donosim od kuće već osam godina punih. Mogo sam da deci kupim 50 stanova u Beogradu za novac koji sam ostavio u Partizanu, donatorski i sponzorski, a ne pozajmicama. Ali sam odlučio da taj novac hoću da dam u Partizan. Kao oni što su kupili kartu. Pa niste kupovinom karte dali nešto Partizanu. Ti si od Partizana kupio kartu da bi prisustvovao nekim utakmicama. A Partizan je taj vaš novac uzeo pa je platio kvalitetne igrače, kvalitetne trenere. To je taj krug koji mora se napravi. Zamenite sad percepciju ljudi, ne treba nam marketinška ideja, ne treba niko da kupi kartu, ne treba niko da plati pretplatu na Part+. Pa hajde, da ne plaća niko ništa. Hajde se vratimo u 2017. godinu, da se vratimo na budžet od 1.300.000 evra, da čekamo da nam lepo tu uplate 1. januara Telekom i NIS, dva državna preduzeća, i da uzmemo da napravimo skromnu ekipu 400.000 ili 500.000 evra i gulimo Košarkašku Ligu Srbije. Ako dobacimo da budemo u ABA Ligi osmi ili deveti – super, bićemo srećni. Ako ćemo da se vratimo u taj projekat, možemo, donosimo jedinstvenu odluku. Ja sam saglasan, niko ne plaća karte, niko ne plaća pretplatu, niko ne mora ništa da kupuje, delićemo dok imamo sve džabe, na kraju ćemo da stavimo katance na vrata, idemo svi zajedno kući i da se sećamo našeg lepog Partizana. Ako je to put, nekog drugog ćemo postaviti za predsednika, ja takav Partizan voditi neću", poručio je predsednik crno-belih.

