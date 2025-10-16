Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša pobedili su Kemic 93:88 u trećem kolu Evrokupa. Trener turskog tima Dušan Alimpijević, bio je zadovoljna ishodom, ali ne u potpunosti igrom svoje ekipe.

"Teška utakmica. Na kraju smo pobedili zahvaljujući našem napadu i činjenici da imamo talentovane igrače. Očigledno, nismo bili dovoljno pametni u nekim krucijalnim momentima".

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije bio srećan zbog odbrane koju je igrala njegova ekipa.

"Pobeda je pobeda i to je dobro. Svaki trijumf u Evrokupu je značajan i to je najvažnija stvar. Definitivno, kada primiš 88 poena kod kuće, nešto je bilo pogrešno. Nešto je bilo veoma pogrešno i kao što sam i ranije rekao. Kemic je dobar tim koji igra odličnu košarku sa trenerom koji je tamo veoma dugo. Imaju dobar sistem i to je zahtevalo da se dobro pripremimo”, zaključio je novi selektor Srbije.

Bešiktaš u četvrtom kolu Evrokupa igra protiv Ulma u gostima.

