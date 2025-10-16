"Pobeda je pobeda i to je dobro. Svaki trijumf u Evrokupu je značajan i to je najvažnija stvar. Definitivno, kada primiš 88 poena kod kuće, nešto je bilo pogrešno. Nešto je bilo veoma pogrešno i kao što sam i ranije rekao. Kemic je dobar tim koji igra odličnu košarku sa trenerom koji je tamo veoma dugo. Imaju dobar sistem i to je zahtevalo da se dobro pripremimo”, zaključio je novi selektor Srbije.