ALIMPIJEVIĆ NEZADOVOLJAN UPRKOS POBEDI BEŠIKTAŠA! Zagrmeo je posle utakmice: "Kada primiš 88 poena kod kuće, nešto je bilo pogrešno"
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Kemic 93:88 u trećem kolu Evrokupa. Trener turskog tima Dušan Alimpijević, bio je zadovoljna ishodom, ali ne u potpunosti igrom svoje ekipe.
"Teška utakmica. Na kraju smo pobedili zahvaljujući našem napadu i činjenici da imamo talentovane igrače. Očigledno, nismo bili dovoljno pametni u nekim krucijalnim momentima".
Nije bio srećan zbog odbrane koju je igrala njegova ekipa.
"Pobeda je pobeda i to je dobro. Svaki trijumf u Evrokupu je značajan i to je najvažnija stvar. Definitivno, kada primiš 88 poena kod kuće, nešto je bilo pogrešno. Nešto je bilo veoma pogrešno i kao što sam i ranije rekao. Kemic je dobar tim koji igra odličnu košarku sa trenerom koji je tamo veoma dugo. Imaju dobar sistem i to je zahtevalo da se dobro pripremimo”, zaključio je novi selektor Srbije.
Bešiktaš u četvrtom kolu Evrokupa igra protiv Ulma u gostima.
