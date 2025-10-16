Slušaj vest

U opširnom intervjuu koji je dao za Mozzart sport, prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović, između ostalog, dotakao se i koncepta Duška Vujoševića koji je Partizanu donosio odlične rezultate u Evroligi.

Partizan ove sezone ima rekordan bužet od neverovatnih 27 miliona evra kako bi bio konkurentan u najelitnijem takmičenju. U eri Duška Vujoševića navijači Partizana nisu mogli ni da zamisle toliki novac. Partizan je imao izuzetno skroman budžet, oslanjao se na mlade igrače, a ipak je uspevao da pravi čuda i na evropskoj sceni.

Vujošević je 2010. godine sa bužetom od oko tri i po miliona evra napravio istorijski rezultat sa Partizanom, kada se plasirao na Fajnal-for Evrolige. Bio je trn u oku bogatim evropskim klubovima, koji su gledali u leđa crno-belima.

Duško Vujošević na klupi Partizana

Međutim, Mijailović smatra da se košarka u poslednjih 15 godina mnogo promenila i da je tako nešto danas praktično neizvodljivo.

"Pariz je prošle godine uradio nešto što je dosta teško u današnjem sportu. Recimo, nikome se nije dopadalo što je Duško Vujošević pravio nenormalno dobre rezultate i igrao je Fajnal for sa svega nekoliko miliona evra budžeta. Sigurno da investitorima koji su ulagali deset puta više para u budžete nije bilo pravo. Jednostavno, neki projekti nisu bili uspešni, ispadali su glupi ulažući toliki novac, a da pobeđuju ih ekipa koje imaju dva, tri miliona, tri i po miliona budžet. Duško nikad nije imao veće budžete od tri i po miliona. Ali se košarka znatno promenila poslednjih godina. Ovo je potpuno drugačiji sport u odnosu na pre 15 godina", smatra Mijailović.

