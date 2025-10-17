Slušaj vest

Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, Lebron Džejms, neće biti na raspolaganju Lejkersima na samom početku nove NBA sezone.

Zbog problema sa išijasom i oštećenja nerva, iskusni as moraće da pauzira, a i dalje nije poznato tačno kada će se vratiti na parket.

Prvobitne prognoze govorile su o pauzi od oko tri nedelje, ali prema informacijama dobro obaveštenog ESPN insajdera Šemsa Čaranije, Džejms cilja povratak sredinom novembra.

Ključni datum biće 30. oktobar, kada je zakazan detaljan lekarski pregled, nakon kog će se znati više o ozbiljnosti povrede i daljim koracima oporavka.

U Lejkersima vlada mirna atmosfera uprkos tome što bi Lebron mogao da propusti i do 15 utakmica na početku sezone. Iz kluba poručuju da neće žuriti s njegovim povratkom, svesni da je najvažnije da Džejms bude potpuno spreman za ključni deo sezone.

