Argentinski košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić, uhapšeni su u Bolonji, prenose italijanski mediji.

Prema njihovim navodima, do incidenta je došlo kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.

Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mestu nesreće kako bi pružila pomoć povređenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba s košarkašem i njegovom suprugom.

Luka Vildoza Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport

Prema navodima portala "Il resto del Carlino", Vildoza je najpre, nezadovoljan što ambulantno vozilo blokira kolovoznu traku, upalio duga svetla i verbalno napao ekipu Hitne pomoći. Vozila se se kasnije ponovo srela u ulici Viale Silvani

Nakon prvog verbalnog sukoba sa ekipom Hitne pomoći, Vildoza je nastavio da ometa njihovo vozilo tako što je kočenjem i manevrisanjem sprečavao dalje kretanje. Kada su bolničari zaustavili vozilo da ga pitaju zašto to radi, Vildoza je navodno optužio ekipu da su mu smetali jer su se „igrali sa svojim telefonima“.

Situacija je tada eskalirala, argentinski košarkaš je navodno zgrabio jednog bolničara za vrat i fizički ga napao. U sukob su se zatim umešali i ostali članovi medicinskog tima, ali i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, koja je, prema navodima pomenutog portala, čupala jednog bolničara za kosu.

Haotičnu scenu primetila je policija, a ubrzo su stigli i predstavnici kluba Virtus iz Bolonje. Vildoza i Tasić su privedeni i trenutno se nalaze pod istragom zbog napada na medicinsko osoblje. 

Luka Vildoza posle poraza od Partizana Izvor: Kurir televizija