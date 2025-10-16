Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović nedavno se požalio na uslove koje crno-beli imaju u odnosu na bogatije klubove u Evroligi.

Naime, crno-beli su na meč prvog kola Evrolige u Dubai putovali redovnom linijom, pa su se igrači iscrpljeni vratili u Beograd.

"To je najduži put koji imamo u Evroligi, možete da zamislite kako je klubovima iz Španije tek. Pretpostavljam da oni čarterima, mi smo ekonomska klasa, šta da radimo… Znate onu pesmu 'Preko sindikata na more'. To je to, šta da radimo, nećemo da se žalimo" reko je uz ironičan osmeh Obradović nakon pobede nad Milanom.

U opširnom intervjuu koji je dao za "Mozzart sport", predsednik Partizana Ostoja Mijailović prokomentarisao je izjavu svog trenera.

Na pitanje novinara da li može da pojasni šta je Željko hteo da kaže, Ostoja je odgovorio:

"S obzirom na to da ste na njihovim konferencijama za medije, možda bi on trebalo to da vam pojasni, ne ja. A kako je danas otišao u Madrid čarterom, pa ih taj čarter čeka, pa ih vozi u Baskoniju, pa ih vraća u Srbiju… Mislim da mi imamo koncept, imamo plan kad se ide gde čarterima. Mi smo prošle godine imali deset čartera, pretprošle 12. Ove godine planski imamo sedam ili osam čartera. Ali ljudi moraju da shvate da jedan čarter, evo to nije tajna, čarter koji je sada otišao za Madrid, nas koštao 165.000 evra kao klub. Ta procena je stručnog štaba, on je učestvovao u tome, kao i sportski sektor kad se pravio plan putovanja i oni su znali da se putuje redovnom linijom za Dubaji", kaže Mijailović i dodaje:

"Zato što je procena struke bila da nije trebalo da ide čarter na taj put. I nisam siguran da su oni svi putovali tada ekonomskom klasom, jer mislim da je tu više bio problem, da neko od njih nije išao biznis klasom zato što je puno ljudi putovalo, pa nije bilo više mesta u biznis klasi. Prosto, na letu imate 20 sedišta u biznis klasi, a 30 putnika, pa ne znam gde će sedeti svi. Ne možete u krilo ovima koji sede u biznis klasi. Tako da i Željko voli da se šali malo i da zbija šale na svoj račun. Ja sam to procenio kao šalu. Zaista ga nisam ni pitao ništa, jer mislim da nije postojala namera, jer klub stvarno zaista puno ulaže".

