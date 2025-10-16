Slušaj vest

Partizan nije odustao od Čarlsa Bejsija.

Prema saznanjima italijanskog novinara Andree Kalconija, crno-beli su poslali novu ponudu za Čarlsa Besija, koji trenutno ima negarantovan "Exhibit 10" ugovor sa Atlantom, koji je uobičajen za igrače koji se bore za mesto u timu tokom priprema.

Posle Džabarija Parkera, Dilana Ostekovskog i Šejka Miltona, crno-beli su letos bili na dobrom putu da završe još jedno bombastično pojačanje, međutim, situacija oko Čarlsa Besija se ozbiljno zakomplikovala.

Partizan je bio u pregovorima sa nigerijskim centrom, što je potvrdio i njegov tadašnji agent Mark Meknil. Međutim, nakon sjajnih partija u Letnjoj ligi Besi je stavio na "čekanje" crno-bele, u nadi da će ipak uspeti da pronađe angažman u NBA.

U međuvremenu, situacija se još više iskomplikovala. Besi je iznenada promenio agenta, povećao finansijske zahteve i pregovori sa Partizanom su stopirani.

Partizan i dalje traga za pojačanjem na poziciji centra, pa će ponovo pokušati da dovede bivšeg asa Filadelfije i Sparsa.

Nigerijac ima 24 godine i izabran je u drugoj rundi drafta 2021. godine od strane Filadelfije. Tu je proveo godinu dana, odnosno u njihovoj filijali Delaveru. Od 2022. do 2025. godine bio je deo San Antonio Sparsa.

U Letnjoj ligi na tri utakmice prosečno je beležio 16.3 poena uz 11 skokova.

Besi je visok 208 cm i nema sumnje da bi u paru sa Tajrikom Džonsom činio glavnu pokretačku snagu crno-belih ispod samog koša. Ipak, treba istaći da Besi, iako mu je tek 24 godine, iza sebe ima ozbiljnu istoriju povreda, od kojih je kidanje ukrštenih ligamenata kolena svakako najteža u kraijeri.

Čarls Besi povrede Foto: Printscreen/Flashscore

Kurir sport