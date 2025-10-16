Slušaj vest

Zvezda je nakon početna dva poraza upisala dve pobede, dok Real Madrid stiže u Beograd nakon pobede nad Partizanom sa skorom 3-1.

Real kod kuće ima tri pobede, a u gostima je poražen od Virtusa.

Svoja očekivanja pred meč izneo je centar Zvezde Ebuka Izundu i u kratkim crtama opisao pobedu nad Žalgirisom.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Bila je to dobra utakmica od strane oba tima i možemo reći da smo dali sve od sebe, ali smo uspeli da uradimo sve ono što je bilo potrebno za pobedu i borili smo se za to da im ne dajemo lake poene. Probaćemo da uz naše navijače nastavimo pobedničku seriju", rekao je Izundu.

Biće naporna borba sa Edijem Tavaresom, Brunom Fernandom i ostalim igračima unutrašnje linije.

"Iskusni i fizički dominantni centri, ali imaju svoje slabosti i pokušaću da ih iskoristim. Nije fizički ako ne daješ sve od sebe. To je sve što imam da kažem", rekao je centar Crvene zvezde.