Neobična scena se dogodila po dolasku košarkaša Olimpijakosa u srpsku prestonicu! Grčki velikan, koji igra meč Evrolige protiv Makabija, sleteo je u sredu na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" - ali ono što je usledilo iznenadilo je i navijače i prolaznike.

Umesto prevoza nekim neutralnim vozilom, ekipu Olimpijakosa do hotela je dovezao autobus KK Partizan!

Olimpijakos u autobusu KK Partizan Foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da su navijači Olimpijakosa i Crvene zvezde tradicionalno bratski klubovi, sa dugogodišnjim prijateljstvom i uzajamnim poštovanjem ovo je više nego neočekivana situacija!

Još uvek nije stiglo zvanično objašnjenje, ali pretpostavlja se da je u pitanju logistička pomoć organizatora, s obzirom da Makabi formalno igra kao domaćin u Beogradu.