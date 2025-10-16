Slušaj vest

"Za Baskoniju je važno reći da je tim koji igra u tranziciji, daje i prima veći broj poena. Skoro svi mogu da šutnu za tri i na skoku su dominantni. Za sutra je važno da imamo dobar pristup utakmici i da igrači shvate da agresivnost mora da bude na najvišem nivou, kao i to da budemo pametniji u napadu", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u petak od 20.45 u Vitoriji protiv Baskonije, utakmicu petog kola Evrolige. ;U taj duel Partizan ulazi posle poraza od Real Madrida (93:86) u utorak, dok je domaći tim u prethodnom kolu izgubio od Pariza 87:105.

"Prvo smo reagovali sastankom u hotelu, gde smo gledali snimke utakmice sa Realom i pričali o toj neagresivnosti koja je bila prisutna na tom meču, posebno u prvom poluvremenu", dodao je Obradović. ; Kapiten crno-belih Vanja Marinković je uoči utakmice protiv svog bivšeg kluba rekao da ekipa mora da igra bolje nego u Madridu, posebno u prvom poluvremenu tog duela.

"Potrebno je da igramo pametnije, sa više kontrole i plana. Moramo biti svesni situacije na terenu i znati da prepoznamo i iskoristimo prilike koje nam se ukažu", naveo je Marinković.

