Veliki respekt i poštovanje za košarkaše i rukovodstvo KK Kolubara iz Lazarevca.

Na dresovima košarkaškog kluba Kolubara iz Lazarevca, iznad prezimena igrača nalazi se teritorija južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija u bojama srpske zastave. 

Potez vredan divljenja i poštovanja. Kosovo i Metohija okupirana je teritorija Republike Srbije od 2008. godine. Ovim povodom KK Kolubara se oglasila na zvaničnim stranicama kluba, na društvenim mrežama i poslala jasnu poruku.

- Izgubljeno nije nikad ono što je sveto. U nadi rasti, crven cvete.

KK Kolubara Lazarevac takmiči se u Drugoj muškoj ligi Srbije. Klub je u sezoni 2018/19. ostvario najveći uspeh plasmanom u Košarkašku ligu Srbije (KLS). Član ove ekipe je i nekadašnji reprezentativac Srbije Stefan Birčević, koji u timu pored toga što je igrač ima i ulogu mentora.

Predsednik KK Kolubara iz Lazarevca je Boris Lazić, a trener Vladimir Marić. Shodno rezultatima klub beleži solidnu posećenost u Drugoj ligi. Po utakmici ih gleda 627 ljudi. Posle tri kola drže prvo mesto, koje dele sa Pirotom i Ivanjicom.

