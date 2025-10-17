Nakon što je prethodno u Madridu govorio o mogućnosti stvaranja "NBA Evrope", Obradović se sada na istu temu osvrnuo i u razgovoru sa domaćim medijima.

- Verujem u ovaj projekat Evrolige, ali izgleda da je NBA ligi malo ono što ima tamo pa hoće i ovde. Na kraju, oni imaju pravo da se bore, ko veruje nek ide tamo, ja verujem da će Evroliga da se razvija još više i da treba svi da radimo na tome. Kome nije stalo neka kaže hvala, doviđenja".