"KOME NIJE STALO NEKA KAŽE HVALA, DOVIĐENJA" Željko Obradović zagrmeo i poslao jasnu poruku! Njegove brutalne reči mnogi moraju da čuju!
Trener Partizana Željko Obradović ponovo je naglasio svoju čvrstu podršku Evroligi.
Nakon što je prethodno u Madridu govorio o mogućnosti stvaranja "NBA Evrope", Obradović se sada na istu temu osvrnuo i u razgovoru sa domaćim medijima.
- Verujem u ovaj projekat Evrolige, ali izgleda da je NBA ligi malo ono što ima tamo pa hoće i ovde. Na kraju, oni imaju pravo da se bore, ko veruje nek ide tamo, ja verujem da će Evroliga da se razvija još više i da treba svi da radimo na tome. Kome nije stalo neka kaže hvala, doviđenja".
Podsetimo, košarkaši Partizana igraju u petak od 20.45 u Vitoriji protiv Baskonije, utakmicu petog kola Evrolige.
U taj duel Partizan ulazi posle poraza od Real Madrida (93:86) u utorak, dok je domaći tim u prethodnom kolu izgubio od Pariza 87:105.