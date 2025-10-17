SREO JE JOKIĆA POSLE MNOGO VREMENA, PA ZAJEDNIČKOM FOTKOM SRUŠIO INTERNET! Čuveni košarkaš se oduševio kada je video Srbina, pa jakim rčeima dirnuo mnoge! FOTO
Bivši saigrači iz Denver Nagetsa, Danilo Galinari i Nikola Jokić, ponovo su se susreli, a njihov topli susret brzo je privukao pažnju košarkaške javnosti i društvenih mreža.
Italijanski as podelio je zajedničku fotografiju sa srpskim asom na svom profilu, uz emotivnu poruku kojom je evocirao uspomene na dane provedene zajedno u dresu Nagetsa.
"Uvek je lepo videti mog čoveka, Nikolu. Neke stvari se nikad ne menjaju, na terenu i van njega. Proveru stajlinga obavio i odobrio Nikola Jokić", napisao je Galinari ispod fotografije.
Danilo Galinari i Nikola Jokić igrali su zajedno u Denveru tokom ranih godina Jokićeve NBA karijere, a njihovo prijateljstvo očigledno traje i danas.
Galinari je nosio dres Denvera od 2011. do 2017. godine, dok je Jokić u klub stigao 2015. godine, kada je kao talentovani novajlija počeo da stasava u jednog od najboljih igrača sveta.