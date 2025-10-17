Slušaj vest

Bivši saigrači iz Denver Nagetsa, Danilo Galinari i Nikola Jokić, ponovo su se susreli, a njihov topli susret brzo je privukao pažnju košarkaške javnosti i društvenih mreža.

Italijanski as podelio je zajedničku fotografiju sa srpskim asom na svom profilu, uz emotivnu poruku kojom je evocirao uspomene na dane provedene zajedno u dresu Nagetsa.

"Uvek je lepo videti mog čoveka, Nikolu. Neke stvari se nikad ne menjaju, na terenu i van njega. Proveru stajlinga obavio i odobrio Nikola Jokić", napisao je Galinari ispod fotografije.

Danilo Galinari i Nikola Jokić igrali su zajedno u Denveru tokom ranih godina Jokićeve NBA karijere, a njihovo prijateljstvo očigledno traje i danas.

Galinari je nosio dres Denvera od 2011. do 2017. godine, dok je Jokić u klub stigao 2015. godine, kada je kao talentovani novajlija počeo da stasava u jednog od najboljih igrača sveta.