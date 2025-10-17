Slušaj vest

Bivši košarkaš Crvene zvezde, Luka Vildoza, i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, našli su se u centru pažnje italijanske, ali i šire javnosti zbog fizičkog napada na osoblje Hitne pomoći koje je bilo na dužnosti.

1/7 Vidi galeriju Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Prema saopštenju košarkaškog kluba Virtus Bolonja, njih dvoje su kasnije pušteni, ali policija i dalje prikuplja izjave, video snimke i druge dokaze kako bi razjasnila čitav incident.

Radnica Crvenog krsta, Ticijana D'Antonio, ispričala je svoju verziju incidenta koji se dogodio u Bolonji.

"Prošli smo pored Palate delo Sport kolima hitne pomoći posle košarkaške utakmice, na žuto svetlo. Zaustavili smo se u ulici Via Calori jer nismo znali u koju ulicu treba da idemo. U tom trenutku, čuli smo trubljenje sirene i videli crni Mercedes kako pokušava da nas pretekne, što je na kraju i učinio. Vozač nam je pokazao srednji prst", počela je svoju ispovest D'Antonio.

Nakon toga argentinski košarkaš kao da je namerno pokušavao da iscenira incident.

"Ponovo smo krenuli da vozimo. Crni Mercedes ispred nas je skretao levo-desno, usporavajući našu brzinu. Čak smo rizikovali da ga udarimo. Na semaforu smo ga pretekli, išli smo ispred njega, ali je ubrzao. Vozač hitne pomoći mi je rekao da postoji opasnost od nesreće. Rekla sam momku da stane, objasnila sam mu da smo u hitnom slučaju".

Ticijana je pokušala da VIldozi objasni situaciju na engleskom, ali kako to nije dalo rezultata, usledio je fizički sukob.

"Govorio je na španskom, a devojka sa njim na engleskom. Zatim je izašao iz auta. Kada je otvorio vrata, uhvatio me za vrat, podigao me sa zemlje i počela sam da vrištim. Visoka, plava žena (Lukina supruga, prim. aut.) takođe je izašla iz auta i povukla me za kosu. Nosila sam rep i savila sam se unazad. Ostali volonteri sa mnom su sve videli, intervenisali su i uspeli smo da ih smirimo. U međuvremenu, moje kolege su zvale policiju. Videla sam kako prolazi patrola karabinjera i zaustavila sam ih", rekla je Ticijana D'Antonio, a prenose italijanski mediji.