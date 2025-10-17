Slušaj vest

Makabi Tel Aviv i Hapoel Tel Aviv poslali su zvanično pismo Evroligi sa molbom da se u raspored uvrsti povratak njihovih domaćih mečeva u Izraelu.

Za sada se njihove "domaće" utakmice i dalje igraju u Sofiji i Beogradu, a zahtev je potpisao i Hapoel Jerusalim, koji nastupa u Evrokupu.

Nakon pobede u Roig areni, Ofer Janaj je objavio poruku „Vidimo se u Tel Avivu“, što se tumači kao jasna najava utakmice 27. kola protiv Valensije, zakazane za 5. februar.

U kalendaru Valensije, utakmica 17. kola (18. decembar) protiv Makabija trenutno je zakazana za beogradsku dvoranu "Pionir", uz napomenu da je Izrael i dalje otvorena opcija.

Povratni meč 29. januara u Roig areni nosi dodatnu osetljivost, jer je prethodno odigran bez publike nakon izveštaja policije sa oznakom CNI, u kojem je navedeno petostruko povećan rizik i mogućnost kazni od strane Evrolige.

