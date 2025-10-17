Slušaj vest

Iskusni američki bek i nekadašnji najbolji poenter Evrolige, Markus Hauard će, po svemu sudeći, odsustvovati sa parketa duže nego što je prvobitno najavljeno.

Hauarda nećemo gledati protiv Partizana, u petak od 20.45, ali i u meču sa Crvenom zvezdom naredne sedmice u šestom kolu Evrolige.

Markus Hauard se povredio tokom utakmice protiv Pariza, a zbog bolova i otoka nije trenirao u danima uoči susreta sa Partizanom. Trener ekipe odlučio je da ga poštedi dodatnog rizika, imajući u vidu gust raspored i važnost predstojećih mečeva.

Kako navodi tamošnja štampa, Hauard bi moga da se na teren vrati u novembru.

Podsetimo, postoji i priča da Crvena zvezda želi Hauarda u svojim redovima, naročito jer je Amerikanac nezadovoljan tretmanom u Baskoniji.

